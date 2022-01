Für die Papiere des Online-Händlers Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111) gehe es an der DAX-Spitze um 4,1 Prozent nach oben, gefolgt von Hellofresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) und Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43 / WKN A2E4K4) mit Anstiegen von 3,3 und 2,8 Prozent. Auch diese Werte hätten zuletzt unter der Perspektive gelitten, dass aus der Pandemie eine Endemie werden könnte. Analysten würden aber optimistisch für Zalando bleiben: Nach einer Warburg-Kaufempfehlung vom Vortag habe Goldman Sachs die Titel am Mittwoch auf einer Liste überzeugender Anlageideen behalten.



Im Bankensektor hätten die Zahlen von Bank of America (ISIN US0605051046 / WKN 858388) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836) nicht den erhofften positiven Einfluss auf die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000). Sie notiere weiter im Minus. Anders die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100): Sie hebe sich im MDAX positiv ab und steige um 1,6 Prozent. Hier stütze eine Kaufempfehlung: Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank habe die sich verbessernde Profitabilität des Konkurrenten gelobt.



Positiv ins Rampenlicht seien noch andere Aktien wegen Analystenkommentaren gerückt. Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) würden der Erholung im Gesundheitssektor mit plus zwei Prozent folgen - auch getrieben von einer Kaufempfehlung durch die Société Générale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403).



Die LEONI-Aktie (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) rutsche am Mittwoch weiter ab, nachdem das Unternehmen Durchsuchungen des Bundeskartellamts vermeldet habe. Warburg-Analyst Marc-René Tonn habe darin eine klar negative Nachricht gesehen. Vor dem Hintergrund möglicher Strafzahlungen und potenzieller Ansprüche habe er auf die bereits angespannte Finanzlage des Unternehmens verwiesen.



Eckdaten vorgelegt habe der Finanzdienstleister Hypoport (ISIN DE0005493365 / WKN 549336), der bei der Kreditvermittlung im vierten Quartal das Volumen nach einem schwachen Sommer wieder habe steigern können. Nach schwachem Auftakt hätten sich die Papiere hier mit 0,6 Prozent ins Plus abgesetzt. Experte Philipp Häßler vom Analysehaus Pareto habe von einem guten Einstiegszeitpunkt gesprochen. Die Titel seien im Frühhandel auf das tiefste Niveau seit Ende Juni abgesackt.



Mit dem heutigen Intraday-Reversal stehe der DAX vor einem neuen starken Kaufsignal. Dies wäre der Fall, wenn der Index über dem Hoch vom Dienstag schließen und damit ein sogenanntes "bullish engulfing pattern" ausbilden würde. Wichtig wäre zumindest ein Schlusskurs oberhalb von 15.800. Dort habe eine wichtige Unterstützung gelegen. (19.01.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat nach anfänglichen Verlusten am Mittwochmorgen deutlich zugelegt und in der Zwischenzeit das Hoch vom Vortag übertroffen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zuletzt habe er 0,67 Prozent höher bei 15.877 notiert. Auch der MDAX habe es zuletzt über die Gewinnschwelle geschafft. Gründe für das starke Comeback: Fehlanzeige.Das internationale Börsenbild gelte als getrübt, nachdem es in den vergangenen Stunden von New York bis Tokio nochmals kräftig bergab gegangen sei. In Erwartung schneller Zinsschritte durch die US-Notenbank FED würden es die Zinssorgen bleiben, die den Markt durchrütteln würden. Charttechnisch gelte nun auch der DAX als angeschlagen, am Morgen habe sogar die bei Anlegern beliebte 200-Tage-Linie in Gefahr zu geraten gedroht. Sie verlaufe bei 15.605.Mit der DAX-Erholung hätten sich auch die zuletzt besonders abgestraften Aktien aus den Bereichen Technologie, Online-Handel und Gesundheit stabilisiert. Die Papiere des Chipkonzerns Infineon hätten mit 0,6 Prozent ins Plus gedreht. Im Gesundheitsbereich würden sich die Titel des Laborausrüsters Sartorius um 3,5 Prozent von ihrem Tief seit einem halben Jahr erholen.