Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) baute gestern seine Kursgewinne vom Wochenauftakt aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich das Aktienbarometer das Tageshoch bei 13.314 Punkten nicht über die Ziellinie habe bringen können, verfestige sich doch die Rückeroberung der Marke von 13.000 Punkten. Dazu trage nicht zuletzt die gestrige Aufwärtskurslücke (13.064 zu 13.147 Punkte) bei. Per Saldo sei der DAX-Aufwärtstrend seit März absolut intakt, so dass die Bullen weiter am längeren Hebel sitzen würden. Diese Ausgangslage ermögliche ein vollständiges Schließen der großen Abwärtskurslücke von Ende Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten). Von diesem Niveau sei es dann nur noch ein kleiner Schritt bis zum bisherigen Allzeithoch bei 13.795 Punkten. Da heute eine etwas leichtere Eröffnung zu erwarten sei, werfe man noch einen Blick auf die Unterseite: Die gestrige Kurslücke sowie das Hoch von Anfang Juni (12.913 Punkte) würden die ersten Rückzugsmarken für tradingorientierte Anleger definieren. Unter strategischen Aspekten möchten die Analysten allerdings die Bedeutung der Glättungslinien der letzten 200 bzw. 50 Tage (akt. bei 12.183/12.100 Punkten) hervorheben. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.107 Punkten) komplettiere den dreifachen Durchschnitt und sei deshalb als strategischer Stop prädestiniert. (22.07.2020/ac/a/m)

