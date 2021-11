DAX: - Technische Analyse:



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei erneut von der entscheidenden Unterstützung bei 16.000 Punkten abgeprallt und habe nach etwa eineinhalb Stunden ein neues Allzeithoch oberhalb von 16.100 Punkten erreicht. Der DAX werde durch die starken Finanzergebnisse von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) sowie durch den schwachen Euro, der die Finanzierungswährung für deutsche Aktien sei, unterstützt. Der DAX sei wahrscheinlich über die enge Handelsspanne ausgebrochen. Das nächste mögliche Ziel für die Bullen werde durch das 113,0% Fibonacci-Retracement der jüngsten Kurskorrektur im September und Anfang Oktober bestimmt. Auf der anderen Seite liege die Unterstützung weiterhin bei 16.000 Punkten, die durch den 50er-SMA verstärkt werde. Entscheidend für die Bullen sei die Beibehaltung der unteren Grenze des Aufwärtstrendkanals.



Unternehmensnachrichten:



Siemens habe in seinem vierten Geschäftsquartal bessere Ergebnisse als erwartet erzielt. In den drei Monaten bis Ende September habe das Unternehmen einen Umsatz von 17,33 Mrd. Euro erzielt, 18% mehr als vor einem Jahr. Die Markterwartungen hätten bei 16,82 Mrd. Euro gelegen. Der Auftragseingang sei um 26% auf 19,07 Mrd. Euro gegenüber den Erwartungen von 17,56 Mrd. Euro gestiegen. Auf der anderen Seite hätten sich die Gewinnzahlen aufgrund von einmaligen Erträgen verschlechtert, die ein Jahr zuvor gemeldet worden seien. Der bereinigte Betriebsgewinn sei um 14% auf 2,27 Mrd. Euro und der Nettogewinn um 29% auf 1,33 Mrd. Euro gefallen. Dennoch habe das Unternehmen die Erwartungen für den Jahresüberschuss übertroffen, der 6,69 Mrd. Euro erreicht habe. Die Spanne der Erwartungen habe zwischen 6,1 und 6,4 Mrd. Euro gelegen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Versorgungsprobleme, insbesondere auf dem Chipmarkt, im nächsten Jahr entspannen würden.



RWE (RWE.DE) sei der größte Stromerzeuger in Deutschland und habe in den ersten neun Monaten des Jahres gute Finanzergebnisse gezeigt. Das Unternehmen habe in den ersten neun Monaten des Jahres einen Anstieg des Kerngewinns um 6% verzeichnet. Das Unternehmen gehöre eindeutig zu den führenden europäischen Akteuren im Bereich der erneuerbaren Energien, was dazu beitrage, dass es trotz steigender Kosten für die Stromerzeugung (insbesondere durch Kohlenstoffemissionszertifikate) gute Finanzzahlen vorweisen könne. RWE sei heute die Aktie mit der zweitbesten Performance im DAX.(11.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Start in den europäischen Handelstag verlief eher uneinheitlich, doch nach zwei Handelsstunden zeigen sich die meisten Indices in besserer Verfassung, so die Experten von XTB.Die schwache Stimmung am Markt sei wahrscheinlich auf die Inflationsdaten aus den USA zurückzuführen, die zu einer früheren Zinserhöhung als erwartet führen könnten. Interessant sei, dass der Geldmarkt in Europa darauf hindeute, dass die EZB die Zinsen im Dezember 2022 um 20 Basispunkte anheben werde. Der russische Markt schneide am schlechtesten und Schweden am besten ab. Allerdings lägen die Veränderungen in beiden Fällen nicht über 1%.Darüber hinaus gebe es weiterhin Sorgen über Pandemien und den Winter in Europa. Finanzminister Olaf Scholz habe gesagt, dass einige Maßnahmen erforderlich sein würden, um den Winter zu überstehen. Weitere Beschränkungen würden wahrscheinlich die wirtschaftliche Erholung dämpfen und Versorgungsprobleme verstärken, die Inflationssorgen hervorrufen würden. Der Winter stehe vor der Tür! Die Energiepreise in Europa seien wieder einmal gestiegen, aber die Erdgaspreise seien immer noch deutlich niedriger als im Oktober. Dies könne sich jedoch aufgrund der niedrigen Lagerbestände, insbesondere in Deutschland, sehr schnell ändern. Russland erhöhe seine Gasproduktion, aber die in die EU transportierte Menge sei in den letzten Tagen eher gering gewesen. Russland habe gesagt, dass es alle Gasproduktionskontakte einhalte, und auf Anweisung Putins habe Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) gestern seine Gaslieferungen nach Europa erhöht, was die Besorgnis über Versorgungsengpässe (vorübergehend) zerstreut habe.