FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Marktstimmung hat sich in weniger als 24 Stunden von Panik in Euphorie verwandelt und heute hält der Optimismus weiter an, so die Experten von XTB.Der DAX habe erst gestern Morgen unterhalb von 13.000 Punkten notiert, habe seitdem aber mehr als 500 Punkte zulegen können und notiere weniger als 1% unter seinem Allzeithoch. Die Fundamentaldaten aus Deutschland würden ignoriert - die Daten zur Industrieproduktion seien etwas besser ausgefallen als erwartet, die Exporte seien jedoch eingebrochen. (09.01.2020/ac/a/m)