Die wichtigste Marke, die es heute zu beobachten gelte, sei die bereits erwähnte 15.200 Punkte-Marke. Ein Durchbruch über diese Marke könnte ein Hinweis auf eine bevorstehende Erholung sein. Andererseits könnte ein Rückfall in Richtung der 15.000-Punkte-Marke und ein Tagesschlusskurs dort die Bären ermutigen, in der nächsten Woche aktiver zu werden. Der oben erwähnte gleitende Durchschnitt scheine eine wichtige Unterstützung zu sein, die den Aufwärtstrend aufrechterhalte.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe seine Prognose für die Gewinnmarge im Gesamtjahr angehoben. Der deutsche Automobilhersteller erwarte, dass seine Gewinnmarge in diesem Jahr 9,5 bis 10,5% erreichen werde, gegenüber der vorherigen Prognose von 7 bis 9%. Die Automobilsparte werde voraussichtlich einen freien Cashflow von rund 6,5 Milliarden Euro erwirtschaften, während die Eigenkapitalrendite im Finanzdienstleistungsgeschäft voraussichtlich 20 bis 23% erreichen werde, gegenüber der bisherigen Prognose von 17 bis 20%. BMW habe gesagt, dass die Halbleiterknappheit ein Problem bleibe und dass der prognostizierte Anstieg durch Preiserhöhungen gestützt werde.



Siemens Energy und General Electric hätten sich in einem Rechtsstreit über Gasturbinen geeinigt. General Electric habe Siemens Energy beschuldigt, Geschäftsgeheimnisse von Gasturbinen zu stehlen. Die Bedingungen des Vergleichs seien der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben worden.



Die Deutsche Bank plane, die Zahl ihrer Filialen in einigen europäischen Ländern zu reduzieren. Der deutsche Kreditgeber werde sich auf eine kleinere Anzahl von Filialen an wichtigen Standorten konzentrieren, die wohlhabende Kunden betreuen würden. Die Umstrukturierung werde zunächst in Spanien und später in Italien und Belgien stattfinden.



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe eine Absichtserklärung mit der italienischen ITA unterzeichnet. ITA werde 28 Flugzeuge von Airbus kaufen, wobei das erste Flugzeug einer neuen Flotte voraussichtlich im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werde. (01.10.2021/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien folgen dem Beispiel der amerikanischen und asiatischen Aktienmärkte, so die Experten von XTB.Rückgänge seien in ganz Europa zu beobachten. Die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden heute 0,5 bis 0,7% niedriger notieren. Der Schweizer SMI sei mit einem Minus von über 1% einer der größten Nachzügler, während der polnische WIG20 mit einem flachen Handel als Outperformer angesehen werden könne.Die Inflationsdaten (VPI) für September aus dem Euroraum seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Während die mittlere Schätzung auf eine Beschleunigung von 3,0% auf 3,3% im Jahresvergleich hingedeutet habe, habe der Markt eigentlich mit einem höheren Wert gerechnet, da die Inflationsdaten aus den Mitgliedsländern übertroffen worden seien. Dies sei durch die tatsächlichen Daten bestätigt worden, die eine Beschleunigung auf 3,4% im Jahresvergleich gezeigt hätten. Die Kerninflation sei von 1,6 auf 1,9% im Jahresvergleich gestiegen und habe damit den Erwartungen entsprochen. Da eine deutliche Beschleunigung des Verbraucherpreisindex erwartet worden sei, habe es fast keine Reaktion auf die Veröffentlichung der Daten gegeben. DAX müsse noch einen entscheidenden Durchbruch unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 15.200 Punkten schaffen. Der Index sei heute unter diese Hürde gefallen, aber die Abwärtsbewegung sei später an der 200-Tage-Linie (Bereich 15.000 Punkte) gestoppt worden. Dies sei der erste Test dieses gleitenden Durchschnitts seit fast einem Jahr gewesen, und den Bullen sei es gelungen, diesen Bereich zu verteidigen. Die anschließende Erholung habe es dem Index ermöglicht, einen großen Teil der heutigen Verluste wieder aufzuholen.