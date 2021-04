Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin klar intakt, aktuell befinde sich der DAX lediglich in einer Abwärtskorrektur.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und die Seitwärtsbewegung für einen neuen Kursanstieg nutzen. Die erste Zielmarke wäre dann das Allzeithoch bei 15.501 Punkten, darüber wäre mit einem weiteren Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 15.580 Punkten zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben sei eher unwahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Der DAX pendle weiter seitwärts und sacke dann doch nach unten unter den 10er EMA ab. Werde dann auch das Verlaufstief bei 15.071 Punkten vom 21. April unterschritten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zum 50er EMA bei 14.724 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 14.450 Punkten zu erwarten. (27.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Monaten in einem steigenden Trendkanal und ist mit dem Allzeithoch bei 15.501 Punkten erneut an dessen oberer Begrenzung nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Derzeit pendle der DAX seit mehreren Handelstagen direkt um den für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er EMA bei aktuell 15.249 Punkten. Auch am Vortag sei der DAX kaum verändert mit einem nur kleinen Aufschlag bei 15.296 Punkten aus dem Handel gegangen. Solange sich der DAX aber im Bereich oder über dem 10er EMA halten könne, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Notierungen über dem 10er EMA seien ein kurzfristiges Stärkesignal, wobei Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend in der Regel im Bereich des 10er EMA auslaufen würden.