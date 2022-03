Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten haben sich die Anleger angesichts des großen Verfallstags an den Terminbörsen bedeckt gehalten, so die Analysten der Helaba.Zudem würden Meldungen, die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine schüren könnten, weiter auf sich warten lassen. Die wieder erhöhten Rohstoffpreise würden ebenfalls auf dem Sentiment lasten. Der DAX sei erneut gesunken, allerdings könne er sich oberhalb der Marke von 14.000 Punkten sowie oberhalb eines Retracements und der 21-Tagelinie halten, die heute bei knapp 14.000 verlaufe.Bei 13.974 sei zudem das letzte Woche gerissene Eröffnungsgap zu finden, das durchaus noch geschlossen werden könnte, bevor es wieder aufwärts gehe. Die quantitativen Indikatoren würden uneinheitliche Signale liefern, letztlich scheine aber der Januar-Abwärtstrend keine Kraft mehr zu haben, wenngleich er noch nicht als beendet bezeichnet werden dürfe. (21.03.2022/ac/a/m)