Nach dem kräftigen Einbruch des Vortages hätten die Kurse am japanischen Aktienmarkt am Dienstag den Kursrückgang nahezu wettgemacht. Der Nikkei-225 notiere bei 28.860 Punkten (+3,04%).



Porsche (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) steige in die Entwicklung und Fertigung von Hochleistungs-Batteriezellen für Elektroautos ein. Die VW-Tochter gründe dazu mit dem Zellspezialisten Customcells ein Joint Venture. Für eine Beteiligung von 80% an der neuen Cellforce Group werde der Sportwagenbauer eine hohe zweistellige Millionensumme investieren. Damit wolle sich Porsche an der Spitze des weltweiten Wettbewerbs um die leistungsstärkste Batteriezelle positionieren, habe das Unternehmen erklärt. Die Batterie könne kompakter ausfallen und schneller laden als die derzeit üblichen Akkus, habe es geheißen. Die Produktion solle 2024 starten.



Die britische Supermarktkette Morrisons habe eine umgerechnet 6,4 Mrd. EUR schwere Offerte des Finanzinvestors Clayton Dubilier & Rice (CD&R) als zu niedrig zurückgewiesen. An dem Einzelhändler sollten nach Medienberichten auch andere Firmen, u.a. die Finanzinvestoren Lone Star und Apollo, aber auch Amazon, interessiert sein.



Der Euro habe die schlechte Stimmung der vergangenen Tage hinter sich gelassen und sei freundlicher in die Woche gestartet.



Der Wahlausgang bei den Präsidentschaftswahlen im Iran habe eine Einigung im Atomstreit eher unwahrscheinlicher gemacht, was die Ölpreise mit einem Anstieg quittiert hätten. Gold habe zum Wochenstart freundlich tendiert. (22.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den zum Teil deutlichen Verlusten vom Freitag ging es am deutschen Aktienmarkt zunächst weiter bergab, so die Analysten der Nord LB.Im Verlauf habe die Stimmung, u.a. auch wegen einer starken Wall Street-Eröffnung, gedreht. Der DAX sei deutlich freundlicher aus dem Handel gegangen (+1,00%). Der MDAX sei um +0,52% gestiegen, während der TecDAX um -0,09%, gesunken sei.Die Anleger an den US-Börsen hätten die Zinsängste in den Hintergrund geschoben und auf dem ermäßigten Niveau wieder zugegriffen. Der Dow Jones sei um +1,76%, der S&P 500 um +1,40% und der Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um +0,79% gestiegen.