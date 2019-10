Ausblick: Der DAX befinde sich übergeordnet klar im Abwärtstrend und dürfte unter 12.130 Punkte weiter nachgeben.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe unter 12.130 Punkten und nehme im weiteren Verlauf Kurs auf 11.960 Punkte. Darunter würden wohl 11.900 Punkte folgen. Und unter 11.900 Punkten dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und der Raum für die Bären wohl bis auf 11.700 Punkte erweitert werden. Unter 11.900 Punkte wäre die Marke von 11.700 Punkten die direkte nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Der DAX zeige weiterhin Stärke und könne nicht nur die Marke von 12.100 Punkten sondern auch den 50er EMA bei 12.130 Punkten erobern. Dann wäre die nächste Anlaufmarke bei 12.263 Punkten zu sehen. Bei 12.263 Punkten befinde sich noch eine offene Kurslücke, welche bei einem weiteren Hochlauf wieder geschlossen werden sollte. (10.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist nach dem Kurseinbruch der Vorwoche weiter angeschlagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar habe sich der Index seit dem Verlaufstief bei 11.878 Punkten am 04. Oktober wieder deutlich erholen können. Am Vortag habe der DAX nach positiven Meldungen zum Handelskonflikt zwischen China und den USA bis auf 12.165 Punkte ansteigen können. Doch in der Folge sei der Index wieder unter 12.100 Punkte abgerutscht. Die jüngste Aufwärtsbewegung sei lediglich als neue Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend einzustufen. Solange der DAX nicht nachhaltig über den 50er EMA im Bereich von 12.130 Punkten ansteigen könne, sei kein längerer Kursanstieg zu erwarten. Der DAX dürfte die Aufwärtskorrektur bald beenden und in der Folge wieder nach unten abdrehen.