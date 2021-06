Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weiterhin macht der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keine Anstalten, eine Konsolidierung einzuleiten, so die Analysten der Helaba.Hinzu komme, dass mit Blick auf das Monats- und Halbjahresende Versuche unternommen würden, den Markt hochzuhalten, um eine möglichst positive Performance vorweisen zu können. Innerhalb einer solchen "Sonderkonstellation" würden potenzielle Belastungsfaktoren wie beispielsweise die in verschiedenen Ländern zunehmenden Corona-Fallzahlen, insbesondere die der Delta-Variante, ausgeblendet. In Frankreich mache Delta inzwischen etwa 20 Prozent der Corona-Fälle aus, habe es geheißen. In Australien werde wegen mehrerer Cluster der Lockdown ausgeweitet. Mehr als 20 Millionen Menschen rund um Brisbane seien davon betroffen. Die Maßnahmen würden zunächst für drei Tage gelten.Wie lange sich der DAX den vorhandenen Belastungsfaktoren entziehen könne, werde sich zeigen. Seitens der Charttechnik würden die Warnsignale überwiegen, wenngleich weiterhin gelte, dass die Trends auf allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet seien, nachdem die 21-Tagelinie zuletzt erfolgreich getestet worden sei. Gleichzeitig würden das Momentum und die Umsatzentwicklung - um nur einige zu nennen - sehr zu wünschen übrig lassen. Erste Supports würden sich bei 15.556, 15.470 und 15.458 Zählern finden. Die 55-Tagelinie verlaufe aktuell bei 15.414 Punkten. Auf der Oberseite gehe von den Marken bei 15.708, 15.760, 15.802 und 15.864 Zählern Widerstand aus. (30.06.2021/ac/a/m)