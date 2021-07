Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche gab es unter 15.310 DAX-Verkaufssignale, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Im DAX-Tief seien 15.050 gehandelt würden. DAX 14.815 sei nicht erreicht worden. Der Clou sei hier der sich anschließende Konter gewesen, obwohl der DAX schon tief im Verkaufsterritorium unter 15.300 gewesen sei. Der DAX habe es überraschend zurück über 15.300 geschafft und habe sich bereits wieder deutlich dem Jahreshoch 15.800 angenähert. Schlussendlich sei per Wochenschlusssaldo wenig passiert, außer dass die unerfahrenen Börsenteilnehmer komplett fertig seien mit den Nerven, so sehr, wie man selten zuvor erlebt habe. Der DAX sei zurück in der neutralen Zone bei 15.300/15.800.



Der DAX beginne heute schwächer. Erste Anlaufstation sei die kleine Unterstützung bei 15.592. Eine zweite Anlaufstation könnte die Unterstützungszone bei 15.515/15.510 (Gap + XETRA Pivot S3) sein, die auch im größeren Tageskerzenchart Verstärkung finde durch den Kijun, die Wolke und den EMA50. Interessant: Allgemein unüblich sei der dauerhafte Rücklauf über eine markant verlassene Aufwärtstrendlinie, so wie am Freitag geschehen. Dieser Rebreak sei noch nicht in Stein gemeißelt, sondern bisher ein überschießender Rebound. Erst oberhalb von 15.800 geht die BNP Paribas von einem dauerhaften Trend-Rebreak aus. (26.07.2021/ac/a/m)



