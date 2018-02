Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Luftholen vom Vortag fand der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag wieder in die Erfolgs-, sprich: Erholungsspur zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allerdings würden die jüngsten beiden Tageshochs ins Auge stechen, die sehr dicht beieinanderlägen (12.480 vs. 12.484 Punkte). Ein Anstieg über dieses Level würde den eingeleiteten Erholungsimpuls nochmals beschleunigen.



Begünstigt werde eine Aufwärtsreaktion aktuell durch den großen Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band, das jüngste RSI-Kaufsignal, die im Wochenbereich vorliegende "inside week" sowie den komplettierten Doppelboden im Verlauf des S&P500-Future. Gelinge der Sprung über den o. g. Signalgeber, sei der Weg bis zur Kumulationszone aus dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte), der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.747 Punkten) sowie dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) frei. Auf diesem Niveau gehe es dann ans Eingemachte. Schließlich müssten Anleger bis zu diesem Level von einer technischen Reaktion ausgehen, während sich jenseits dieser Schlüsselzone eine echte Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage ergeben würde. (19.02.2018/ac/a/m)