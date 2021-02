Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): "Als Tagesaufgabe steht die Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 14.132+x an." Das klappte am Freitag noch nicht ganz, dafür jetzt, am Montagmorgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX schwinge sich heute Morgen vorbörslich auf das höchste Hoch aller Zeiten auf. Die Arbeitsthese der BNP Paribas ist, dass der DAX die frühen Zugewinne oberhalb von 14.132 heute nicht dauerhaft halten kann und alsbald, also direkt oder nach Re-Test des Vorbörsenhochs 14.290+1 oder nach Test des FDAX Pivot R3 und zugleich des oberen Tageskerzenchart-Bollinger Bandes bei 14.215/14.220 in eine Pullbackphase bis 14.057 (Gap) übergeht. Über den Tageschart gerechnet seien nach Fehlausbruch über 14.132 (altes ATH) sogar 3-tägige Pullbacks bis 13.846 (Gap) oder 13.721 (Kijun/Tag) angezeigt. (08.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



