Vergleichsweise geringe Abgaben würden heute auch Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000), Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J), die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) und die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) verzeichnen.



Die größten Verlierer seit Mitte Februar



Die Deutsche Bank nicht nur auf Tagessicht der größte Verlierer: Die Aktie sei mit 43,1 Prozent Minus seit dem 15. Februar klares Schlusslicht vor MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) (-32,5 Prozent) und Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) (-30,3).



Außerdem relativ schwach: der Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) (-30,2), Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) (-28,6) und Lufthansa (-28,2). Daimler, HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700), Siemens und Wirecard hätten in den vergangenen Wochen rund ein Viertel ihres Börsenwertes verloren.



Relative Stärke hätten die Aktien von Vonovia (-7,8) und Deutsche Börse (-8,9) gezeigt. Außerdem hätten E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99), Beiersdorf und Telekom lediglich zwischen zehn und elf Prozent verloren. (09.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der 9. März wird in die Börsen-Geschichte eingehen: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eröffnet am Corona-Montag mit mehr als sieben Prozent Minus - einer der größten Tagesverluste aller Zeiten, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".DER AKTIONÄR gebe einen Überblick über die größten Verlierer bei den Einzelwerten an diesem Morgen und seit Mitte Februar. Ganz hinten liege ein Wert, der bereits seit Jahren im Dauerabwärtsmodus sei.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) verliere gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag 15,4 Prozent. Es würden BASF mit 9,7 Prozent und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) mit 9,2 Prozent Minus folgen. Auch Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206), Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) würden relativ stark verlieren.