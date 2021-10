Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die DAX-Prognose von Freitag erreichte am gestrigen Dienstag endlich ihr Ziel, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



"Somit ergab sich im besten Fall bei 15.263/15.268 die Bildung einer Nackenlinie einer inversen, also bullischen SKS, so dass sich heute die Ausbildung einer rechte Schulter bis 15.020/14.985 weiter fortsetzt." Der untere DAX-Zielbereich 15.020/14.985 sei gestern mit einem Tagestief bei 15.012 erreicht worden. Nicht genug damit, der DAX sei dann auch wieder prompt und rasant angestiegen, erst bis 15.100, dann bis 15.174, so wie es geplant gewesen sei: " Ab 15.020/14.985 gibt es gute Wahrscheinlichkeiten für weitere Anstiege."



Grundsätzlich sei der DAX in den meisten Varianten seit dem gestrigen Tagestief 15.012 unterwegs zu mindestens 15.268, gern auch zu ca. 15.350 und maximal zu 15.470. Zuvor könne der DAX heute durchaus nochmal bei 15.094 vorbeikommen, einer ersten Unterstützung. Einen kleinen Widerstand biete das DAX-Level ca. 15.175. DAX erweitert: Unterhalb von 14.950 käme es zum abermaligen Retest des großen Ziels 14.815. Unterhalb von 14.815 starte ein kräftiger DAX-Rutsch bis 14.478 (diese Woche Max-S3) sowie bis 13.800/13.600. (13.10.2021/ac/a/m)



