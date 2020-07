Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie hätte es in diesen Wochen auch anders sein können? Immer wenn beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine Entscheidung ansteht, setzt sich die bullische Variante durch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So auch beim gestrigen, sehr freundlichen Wochenauftakt, der dem Index direkt eine Aufwärtslücke beschert habe, die den moderaten, am Allzeithoch entspringenden Abwärtstrend beendet habe. Einziges kleines Manko: das neue Vier-Wochen-Hoch 12.842 Punkte sei sehr früh am Tag erreicht worden, das hohe Niveau habe nicht ganz behauptet werden können und die gebildete Tageskerze sehe nicht allzu vielversprechend aus. Andererseits gebe es ein frisches, wenngleich nicht allzu starkes Kaufsignal vom MACD-Indikator auf Tagesbasis, so dass das Motto erneut lauten könnte: im Zweifel bullisch Komme es tatsächlich so, werde es demnächst zum Angriff auf den massiven Widerstand bei 12.913 (Vier-Wochen-Hoch) / 13.000 Zähler kommen. Tendenziell würden die Bullen aber ohnehin am Drücker bleiben, solange der vom Crash-Tief ausgehende Aufwärtstrend bei derzeit etwa 12.370 Punkte behauptet werde. Der 200-Tage-Durchschnitt sichere den Index um 12.160 Zähler ab, die mittelfristig bedeutsame 38-Tage-Linie erreiche in Kürze die 12.000er-Marke. (07.07.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >