Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verfolgt seit 14.05.2020 Ziele bei 11.236, 11.679, 11.725, 12.001, 12.110, 12.488 sowie 13.139 bis 23.06.2020, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ziele 11.236, 11.679, 11.725, 12.001 und 12.110 seien schon erreicht worden. Das DAX-Ziel 12.488 (76,4% Retracement) sei ebenfalls erreicht worden. Das Ziel 13.139 sei noch offen.



Das DAX-Ziel 13.139 könne noch erreicht werden, das Zeitfenster dafür sei bis 23.06.2020 offen. Der DAX sei auch in Bezug auf das wichtige 61,8% Retracement 11.679 bullisch unterwegs und darüber etabliert. Der DAX sei auch in Bezug auf die beiden 200-Tage-Linien bullisch unterwegs und sei über den EMA200 bei 11.735 sowie über den SMA200 bei 12.111 gestiegen. Das Stundenkerzenchartbild sei bullisch. Wir reden hier auch klar von laufenden "Hauptantriebswellen", also einer Phase der größtmöglichen Bullenkraft, so die BNP Paribas. (04.06.2020/ac/a/m)



