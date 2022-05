Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war bei 14.108/14.162 kritisch zu hinterfragen, denn die DAX-Rally von 13.566 war in kurzer Zeit weit gekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zitat: "...DAX 14.162 ist eine kritische außerbörsliche Marke (auch nachweisbar im DAX Future) und könnte den DAX zunächst am Vormittag in einen Pullback zwingen zu 14.085 oder 13.980/13.960..." In der Tat sei der DAX bei 14.162 nicht weiter gekommen und sei börslich bis 14.038 und nachbörslich bis 13.880 gefallen, in der Nacht von Sonntag zu Montag sogar bis 13.845.



1) Die DAX-Vorbörse takte etwa bei ca. 13.900. Das sei 200 Punkte weniger als zum Freitagsschlusskurs des Haupthandels. 2) Das außerbörsliche DAX-Chartbild mahne an: Höhere DAX-Notierungen als 13.988/14.033 zu erzielen dürfte heute nicht leicht werden. Grund: Zahlreiche Chart-Widerstände. 3) Auf der anderen Seite dürfte der XETRA DAX heute kaum unter 13.880/13.845 fallen. Grund: Zahlreiche Chart-Unterstützungen. 4) Die definierte Kernzone 13.845 zu 14.033 könne wegen der Volatilitätsmerkmale des heutigen Tages theoretisch nur zur Oberseite verlassen werden. (02.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



