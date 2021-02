Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Konjunkturelle Zuversicht auf der einen Seite, hohe Bewertungen und die "Bedrohung" durch steigende Realzinsen auf der anderen Seite lassen den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 14.000 Punkte schwanken, so die Analysten der Helaba.



Fraglich sei daher, wie in den letzten Handelswochen auch schon, ob gute Fundamentaldaten dem Markt neue Impulse auf der Oberseite geben könnten. Dies gelte auch für die Perspektive anhaltend lockerer Geldpolitik. Beides dürften die Marktteilnehmer in den letzten Monaten und Quartalen zur Genüge eingepreist haben. Woher neue Impulse kommen könnten, sei offen.



Aus technischer Sicht sei bedenklich, dass die Marke von 14.000 nicht nachhaltig habe überwunden werden können. Die Wahrscheinlichkeit für dauerhafte Gewinne oberhalb dieser Marke nehme ohnehin ab. Heute gelte es jedoch zunächst den Blick nach unten zu richten. Auf Basis der Indikation würden zur Markteröffnung sowohl die 55-Tagelinie (13.763) als auch der Support bei 13.704 Punkten unterschritten. Weitere Unterstützungen seien bei 13.570, 13.438, 13.310, 13.289 und 13.129 Punkten zu finden. (26.02.2021/ac/a/m)

