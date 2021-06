Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einer ganzen Reihe von schwankungsarmen Handelstagen nahm die Volatilität beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag spürbar zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Wochenbasis führe diese Entwicklung zu einem sog. "reversal", denn das zu Wochenbeginn erreichte Rekordlevel bei 15.803 Punkten sei unter dem Strich abverkauft worden. Aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe dadurch ein "bearish engulfing". Aufgrund dieses negativen Kerzenmusters müssten sich Investoren derzeit mit dem Thema "Fehlausbruch" beschäftigen. Ein Rückfall in die alte Schiebezone zwischen 15.500 und 14.800 Punkten lasse dieses Szenario Realität werden. Da die obere Begrenzung auch im Point & Figure-Chart eine wichtige Rolle spiele, sollte das Unterschreiten dieses Levels eine Ausdehnung der Verschnaufpause nach sich ziehen. Wenig Mut mache in diesem Kontext der MACD. Vor allem in den USA hätten die Analysten zuletzt auf die Ausstiegssignale des Trendfolgers auf historisch hohem Niveau hingewiesen. Per Wochenschlusskurs am Freitag sei der MACD beim DAX diesem Negativbeispiel nun gefolgt. Das Tief von Mitte Mai (14.815 Punkte) bilde im Zusammenspiel mit einer alten Trendlinie aus dem Jahr 2015 (akt. bei 14.799 Punkten) eine wichtige Kreuzunterstützung. (21.06.2021/ac/a/m)



