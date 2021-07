Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was ist nur mit den Bären los? Zu Beginn der vergangenen Woche hatten sie die perfekte Vorlage, um beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmals in diesem Jahr für eine wirkliche Korrektur zu sorgen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch wie schon nach dem Bruch eines mittelfristigen Aufwärtstrends von Anfang Juli habe auch der mit einer Abwärtslücke verursachte Sturz auf ein Acht-Wochen-Tief nicht dafür gesorgt, dass es zur Wende in eine nachhaltig negative Börsenphase gekommen sei. Im Gegenteil: Drei starke Börsentage in Folge hätten den deutschen Blue-Chip-Index wieder so weit nach oben getrieben, dass das Allzeithoch vom 14. Juli (15.810 Punkte) weniger als einen Prozentpunkt entfernt liege. Am Ende hätten zudem lediglich sieben Punkte gefehlt, um auf Wochenbasis einen Bullish-Engulfing-Pattern zu fabrizieren, ein mittelfristiges Kaufsignal also. Damit bleibe es zunächst bei einer Art Patt-Situation, zumal nunmehr eine gut zwei Monate anhaltende, im langfristigen Durchschnitt saisonal gesehen schlechte Börsenphase beginne. In dieser scheine womöglich noch ein neues Allzeithoch möglich zu sein, wohl kaum aber der nachhaltige Ausbruch über die 16.000er-Barriere. Nach unten diene der Bereich um 14.800/15.050 Punkte als solide Unterstützung. (26.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >