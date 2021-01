Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den letzten Metern des besonderen Jahres 2020 gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Allzeithoch (13.903 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich dem Aktienbarometer dieses Kunststück auf Jahresschlusskursbasis knapp verwehrt geblieben sei, biete diese Entwicklung dennoch eine gute Ausgangsbasis für den Jahresstart 2021. Ein wichtiges Argument stelle in diesem Zusammenhang der idealtypische "Hammer" im Jahreschart dar. Dieses konstruktive Candlestickmuster verfüge sogar über einen weißen Kerzenkörper sowie eine besonders hervorzuhebende Lunte. Schließlich zeichne sich das abgelaufene Jahr durch die größte Hoch-Tief-Spanne der DAX-Historie aus. Aber auch auf Wochenbasis lägen eine ganze Reihe von charttechnischen Kurstreibern vor. So könne die Verschnaufpause von September bis November einerseits als klassische Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Andererseits bilde der Oktoberrückschlag im Zusammenspiel mit der dynamischen Erholung vom November ein sog. "V-Muster". Last but not least, sei in diesem Kontext noch der Sprung über die horizontalen Barrieren bei rund 13.500 Punkten ins Feld zu führen.



Der zuletzt angeführte Ausbruch - inklusive neuer Rekordstände - sei den deutschen Standardwerten in der Nachweihnachtswoche zudem mit einer Aufwärtskurslücke (13.602 zu 13.717 Punkten) gelungen. Unter dem Strich würden die drei angeführten Kursmuster eine Fortsetzung der Rally erwarten lassen. Im "uncharted territory" jenseits des o. g. Allzeithochs bei 13.903 Punkten definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von September bis November 2020 eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele bei 14.228 Punkten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete das beschriebene Ausbruchsszenario charttechnisch motivierten Investoren eine wichtige Hilfestellung: Da das o. g. "breakaway-Gap" für ein besonderes Ausrufezeichen sorge, stecke die untere Kante der Kurslücke (13.602 Punkte) eine erste wichtige Haltelinie ab. Dies gelte umso mehr, als dass dieses Level bestens mit dem alten Rekordhoch von Januar 2018 bei 13.597 Punkten harmoniere. Besonders betonen möchten die Analysten allerdings das horizontale Unterstützungsniveau bei rund 13.300 Punkten. Bei einem Rebreak dieser Schlüsselmarke müssten sich Anleger ernsthaft mit einem möglichen "false break" auf der Oberseite auseinandersetzen. (04.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >