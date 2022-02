Ausblick: Im übergeordneten Bild zeichne sich beim DAX eine kurzfristige Dreiecksformation ab, die zunächst neutral zu werten sei. Von der Ausbruchsrichtung werde abhängen, wohin sich der Markt entwickele.



Die Short-Szenarien: Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 15.250 Punkten könnte den Index jetzt kurzfristig wieder unter Druck setzen und einem Rücksetzer auf 15.015 Punkte führen. Unter 14.950 Punkte wäre auch das Dreieck nachhaltig unterschritten und ein Abverkauf bis 14.800 Punkte zu erwarten. Darunter könnte der

DAX zeitnah die Unterstützungen bei 14.600 und 14.450 Punkten ansteuern.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX dagegen über 15.250 Punkte verbleiben und zudem auch die Hürde bei 15.501 Punkten wieder überschreiten, wäre eine Fortsetzung der Erholung bis 15.724 Punkte zu erwarten. Dort könnte die Verkäuferseite aber wieder zuschlagen. Erst darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und ein Kurssprung bis 15.900 Punkte möglich. (14.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einem weiteren Anstieg an das Allzeithoch bei 16.290 Punkten beim DAX stoppte dieser Aufwärtsimpuls zum Jahreswechsel unvermittelt und ging in eine ebenso steile Verkaufswelle über, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den DAX direkt unter die Unterstützung bei 15.015 Punkten geführt. Allerdings sei es den Käufern gelungen, dort den Wert ein weiteres Mal herumzureißen und die Hürde bei 15.724 Punkten anzusteuern. Davon sei er Anfang Februar nach unten abgeprallt und habe an die Unterseite der sich abzeichnenden Handelsspanne zurückgesetzt. Ausgehend von 15.015 Punkten hätten die Bullen zuletzt wieder einen Ausbruch auf der Oberseite versucht, seien jedoch in der letzten Woche an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie gescheitert.