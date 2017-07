Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem "Hammer" vom Vortag konnte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern stabilisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das ändere allerdings nichts an der Tatsache, dass das erneute Unterschreiten des alten Allzeithochs vom April 2015 bei 12.391 Punkten sowie das Abgleiten unter die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 12.319/16 Punkten Spuren hinterlassen hätten. Schließlich lasse sich seit dem Rekordhoch bei knapp 13.000 Punkten inzwischen nicht nur ein Abwärtstrend (akt. bei 12.554 Punkten) konstruieren, sondern es liege auch eine nicht ganz idealtypische Toppformation vor. Da auch der zyklische Rückenwind - Stichwort: US-Präsidentschafts- bzw. Dekadenzyklus - im August auslaufe, hätten die deutschen Standardwerte zuletzt möglicherweise einen Paradigmenwechsel vollzogen.



Solange das Aktienbarometer in dem oben genannter Baissetrend gefangen sei, sollten Anleger deshalb Vorsicht walten lassen. Ein Schließen der April-Kurslücke (untere Gapkante bei 12.091 Punkten) bzw. einen Test der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.812 Punkten) halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Zusammenhang für ein realistisches Szenario. Die zuletzt genannte Unterstützung harmoniere dabei recht gut mit der 38,2%-Korrektur der Rally seit Anfang November 2016 (11.891 Punkte). (26.07.2017/ac/a/m)