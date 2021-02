Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet weiterhin klar intakt, allerdings würden sich die Schwächesignal im Bereich der langjährigen Widerstandslinie mehren.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie in den Vorjahren erneut am langfristigen Widerstand nach unten ab und starte eine Abwärtskorrektur. Diese könnte sich in der Folge auch zu einer Trendumkehr entwickeln, mit einem Korrekturziel am unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 11.600 Punkten. Die erste Anlaufmarke wäre aber der 50er EMA im Bereich von 13.640 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Kursschwäche der Vortage abschütteln und in der Folgewieder über die Marke von 14.000 Punkten ansteigen. Im weiteren Verlauf könnten die Bullen dann erneut Kurs auf das Allzeithoch bei 14.169 Punkten nehmen und dieses dem Aufwärtstrend folgend übertreffen. Die nächsten Anlaufmarken wären dann bei 14.300 und 14.500 Punkten zu sehen. (11.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin im Kampf mit der jahrelangen Widerstandslinie im Monatschart im Bereich von 14.000/14.100 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Durchbruchsversuche der Bullen seien immer wieder gescheitert und auch in den vergangenen Monaten sei dem DAX kein nachhaltiger Anstieg über diesen Widerstandsbereich gelungen. Zwar habe bei 14.169 Punkten ein neues Allzeithoch ausgebildet werden können, dann sei es aber schnell wieder abwärts gegangen. Am Vortag sei der DAX deutlich unter der Marke von 14.000 Punkten bei 13.932 Punkten aus dem Handel gegangen. Es habe sich die dritte schwarze Tageskerze in der Folge gebildet, was ebenfalls auf die kurzfristige Schwäche im DAX hindeute. Auch die schwarze Monatskerze vom Januar bilde ein deutliches Warnsignal.