Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist und bleibt aktuell das dominierende Marktthema, so die Analysten der Helaba.



Je nach Nachrichtenlage komme es zu Kursausschlägen in beide Richtungen, wenngleich der Abgabedruck zuletzt zugenommen habe. Temporär positive wirkende Entwicklungen wie beispielsweise die von den USA gelockerten Einschränkungen für Huawei seien dazu geeignet, Erholungsbewegungen auszulösen. In der Folge habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen Zugewinn in Höhe von 0,85% auf 12.143,47 Punkte verbuchen können. Die Warnungen seitens der OECD, dass man sich angesichts der zunehmenden Handelskonflikte um die Aussichten für die Weltwirtschaft sorge, seien ohne Kursauswirkungen geblieben. Auf andere Themen wie der Konflikt mit dem Iran, mittlerweile würden immer mehr US-Bürger erwarten, dass es zu einem Krieg gegen das Land kommen werde, oder die schlechteste Auftragslage der britischen Industrie seit dem Oktober 2016 habe dies ebenfalls zugetroffen. In Sachen Brexit gebe es neue Entwicklungen. Bei einer Rede in London habe Premierministerin May gesagt, dass sie das Parlament über ein mögliches, zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen wolle.



Positive und negative Tageskerzen würden sich derzeit beim DAX munter abwechseln. Nicht allein deshalb falle es schwer, das kurzfristige Chartbild richtig zu deuten. Zumal dadurch auch die Interpretation der verschiedenen Indikatoren erschwert werde. Gehe es darum Wahrscheinlichkeiten zu definieren sei häufig ein Blick auf die strukturelle Konstellation der DAX-Komponenten ratsam. Derzeit würden 53 Prozent der Anteilsscheine unterhalb der für den langfristigen Trend relevanten 200-Tagelinie notieren. 56 Prozent würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen, während 60 Prozent auch auf tertiärer Zeitebene negativ zu beurteilen seien. Auch gelte es, den übergeordneten Abwärtstrend bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Im Wochenchart hätten sich zuletzt zwei markante Levels herauskristallisiert. Zum einen die Marke von 12.086 Zählern, dort sei ein Fibonacci-Retracement zu finden, zum anderen in Form des 144-Wochendurchschnitts bei 12.025 Punkten. Auf Tagesbasis könne zudem die 144er Regression (12.006) als relevante Marke angesehen werden. (22.05.2019/ac/a/m)

