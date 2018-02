Unter Druck habe gestern die Automobilbranche gestanden, wobei die Anteilsscheine von Daimler / (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) mit -2,1% besonders stark nachgegeben hätten. Medienberichte über Abgasermittlungen in den USA hätten für Verunsicherung gesorgt. Demgegenüber hätten Bankenwerte und allen voran die Deutsche Bank ganz oben auf der Einkaufsliste gestanden. Die US-Investmentbank Merrill Lynch habe das größte deutsche Bankhaus auf "neutral" von "underperform" hochgestuft. Heute Morgen lasse der DAX-Future auf eine leicht schwächere Eröffnung schließen.



Charttechnik



Der DAX habe sich von seinem Tiefstand, den er am 9. Februar bei 12.003 Punkten markiert habe, lösen und im Hoch bei 12.505 notieren können. Entscheidende Widerstände seien bislang aber nicht aus dem Weg geräumt worden. Zu nennen sei der Bereich 12.612/22, hergeleitet vom 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung und vom Tief am 5. Februar. Eine weitere Zone sei bei 12.745 bis 12.782 zu finden, bestehend aus der 200-Tageslinie und dem Anfang Februar gerissenen Kursgap. Solange der DAX unterhalb dieser Widerstände notiere, bleibe das übergeordnete Bild getrübt. Ein Test der genannten Marken sei aber möglich, denn Indikatoren im Tageschart würden nach oben drehen und es sei zu ersten Kaufsignalen gekommen - trotz des gestrigen Kursrücksetzers. Die überverkaufte Marktlage habe sich inzwischen abgebaut. (20.02.2018/ac/a/m)





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist mit Schwung in die neue Woche gestartet, er konnte seine anfänglichen Gewinne aber nicht halten und so schloss er mit einem Minus von 0,5% bei 12.385 Punkten, so die Analysten der Helaba.Wichtige Impulse habe es mangels Datenveröffentlichungen und wegen der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Marktteilnehmer nicht gegeben. Dies werde sich heute ändern. Ob aber ein möglicher Rückgang der ZEW-Umfrage die Stimmung am Aktienmarkt belaste, sei keinesfalls sicher, denn Sorgen vor einem Anstieg der Zinsen könnten etwas gebannt werden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei gestern auf 0,73% gestiegen, sie liege damit aber unterhalb des unlängst markierten Mehrjahreshoch (0,81%).