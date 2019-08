Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel letzte Woche auf ein neues Mehrmonatstief zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Dieses habe deutlich unter der 11.300-Punkte-Marke gelegen. Doch die Bullen hätten am Freitag noch zu einer etwas größeren Erholung beitragen und den Index über die wichtige 11.500-Punkte-Marke hieven können. Dieses Kursniveau sei dementsprechend wichtig, da im Wochenchart der EMA200 genau dort verlaufe. Durch diesen erwarteten Schlussspurt am Freitag habe eine extrem negative Wochenkerze abgewendet werden können. Am letzten Handelstag der Woche sei eine etwas größere bullishe Kurslücke entstanden, die offen geblieben sei. Der Wochenschlusskurs habe bei 11.562 Punkten gelegen.



Ausblick: Sollte die Kurslücke am Montag nicht geschlossen werden, wäre das ein positives Zeichen und es könnte zu einem Short-Squeeze kommen. Doch bereits an dieser Marke würde die Erholung auf einen starken Widerstand treffen. Die Long-Szenarien: Die Käufer könnten mit der Rückeroberung der 11.500-Punkte-Marke einen Teilerfolg feiern. Um die Bären jedoch weiter unter Druck zu setzen, wäre ein direkter Anstieg bis zur 11.800-Punkte-Marke nötig. Dann könnte womöglich ein harter Kampf um dieses Kursniveau toben. Ein Tagesschlusskurs über 11.850 Punkte würde ein Kaufsignal mit Ziel 12.050 Punkte aktivieren. Die Short-Szenarien: Um den Käufern wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen, wäre ein zeitnaher Rückfall unter die 11.400-Punkte-Marke nötig. Sollten die Bären dieses Kunststück schaffen, würde ein weiteres Tief unter der 11.200 Punkte-Marke drohen. (19.08.2019/ac/a/m)

