UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) habe bekanntgegeben, dass das bereinigte Ergebnis für das im September abgelaufene Geschäftsjahr stagniere. Für das folgende Geschäftsjahr rechne der Elektrofachmarkt jedoch mit einem höheren Gewinn sowie einem leichten Umsatzanstieg. Im Zuge des Sanierungsprogramms werde die Dividendenausschüttung für das zweite Jahr in Folge ausgesetzt.



NuCom, die E-Commerce-Einheit von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF), solle den Kauf der Meet Group in Betracht ziehen. Laut Reuters habe NuCom vorläufig sein Interesse am Kauf der Meet Group bekundet, es sei aber ungewiss, ob M&A-Gespräche folgen würden.



DHL, die Tochtergesellschaft der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), habe angekündigt, ab dem 1. Januar die privaten Paketgebühren um durchschnittlich 3% zu erhöhen. Als Gründe für die Erhöhung nenne das Unternehmen steigende Personal- und Transportkosten.



ANALYSTENREAKTIONEN



- Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei durch Berenberg von "hold" auf "buy" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 86 EUR festgelegt worden.

- SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei durch die Bank of America Merrill Lynch von "neutral" auf "underperform" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 118 EUR festgelegt worden.

- Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) sei durch die DZ BANK von "kaufen" auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 55 EUR festgelegt worden. (17.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anleger scheinen den positiven Bloomberg-Bericht zum Handel zu ignorieren, da die wichtigsten europäischen Indices am Dienstag tiefer notieren, so die Experten von XTB.Nur die Aktien aus Italien, Polen und Österreich würden zulegen.BLOOMBERG-BERICHT ZU US-AGRARKÄUFEN WERDE IGNORIERTDer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe seine gestrige Erholung an der Marke von 13.400 Punkten gestoppt. Zu Beginn der heutigen Sitzung stehe der Index unter starkem Verkaufsdruck und könnte im weiteren Verlauf des Tages die obere Grenze des kürzlich gebrochenen Konsolidierungsbereichs erneut testen. Ein bullisches Kerzenmuster zwischen 13.320 und 13.330 Punkten könnte die Käufer ermutigen, sich der Aufwärtsbewegung erneut anzuschließen. In solch einem Szenario sollte man sich auf den Widerstand bei 13.400 Punkten konzentrieren.