Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich am Donnerstag aufgehellt, nachdem China im Handelsstreit mit den USA Entspannungssignale ausgesendet und sich offen für eine Fortsetzung der Gespräche gezeigt hatte, so die Analysten der Helaba.Insofern bekomme der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von dieser Seite wohl keinen Gegenwind. Für Gesprächsstoff sorge derzeit die in der kommenden Woche anstehende Bekanntgabe der Indexzusammensetzung durch die Deutsche Börse. Während thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) absteigen werde, würden sich der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) und der Triebwerkhersteller MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den freiwerdenden Platz im deutschen Leitindex liefern. Trotz der trüben Aussichten für thyssenkrupp hätten die Anteilsscheine gestern kräftig zugelegt. In den letzten zwei Wochen habe die Aktie gut 15% an Wert gewonnen, was aber nicht über den monatelangen Abwärtstrend hinwegtäuschen sollte.Das Tagestief habe der DAX gestern exakt auf der 200-Tagelinie bei 11.661 Punkten markiert, bevor es zu einem fulminanten Anstieg der Notierungen gekommen sei, der ein Tageshoch bei 11.853 zur Folge gehabt habe. Zum einen sei zu konstatieren, dass die 21-Tagelinie überschritten worden sei, an der zuvor mehrmals Anstiegsbewegungen gescheitert seien, zum anderen sei es dem deutschen Leitindex nicht gelungen, die Hochs vom 22. und 9. August bei 11.853/65 zu überwinden. Zwar helle sich das Indikatorenbild auf, grünes Licht könne aber erst gegeben werden, wenn sich dies mit einer freundlichen Eröffnung bestätige. Die Indikationen würden auf ein deutliches Plus schließen lassen. MACD und Stochastic würden oberhalb der Signallinien ansteigen, der DMI aber stehe weiterhin im Verkauf. Der sinkende ADX künde aber von einer nachlassenden Trendstärke. Gelinge der Sprung über obige Zone, dürfte sich die DAX-Erholung bis 12.090 ausdehnen. Hier finde sich das 61,8%-Retracement des Kursverfalls von Ende Juli bis Mitte August. (30.08.2019/ac/a/m)