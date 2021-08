Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern von 15.861 bis 15.702 und konnte sich insbesondere am mächtigen KIJUN-Parameter des Tageskerzencharts bei 15.727 fangen und Rebounds einleiten, die zeitweise 15.833 erreichten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Tagesschluss sei knapp unter 15.800 gewesen.



Der Nacht-DAX habe kurz vor 4 Uhr ein schönes absehbares Ziel bei 15.728,9 erreicht. Ob der XETRA DAX dieses Nachttief 15.728,9 -3 nach 9 Uhr noch nachholen könne, sei nicht ganz klar, ideal wäre es jedenfalls. Allgemein versuche sich der DAX heute in vielen Fällen an einer weiteren Reboundphase bis mindestens 15.833/15.860, vielleicht auch bis 15.933/15.966, vor allem, wenn es ihm gelinge, im frühen Handel über 15.800 zu steigen. Diese Arbeitsthese könne nur über 15.700 aufrechterhalten werden. Ab 15.833/15.860 oder spätestens ab 15.933/15.966 bestünden neue Abwärtsrisiken bis 15.622/15.585, die sich nur über 16.030 aufheben würden. (27.08.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >