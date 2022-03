Ausblick: Die Wochen-Performance mache deutlich, dass der DAX kaum von der Stelle gekommen sei. Dabei könnte in der Seitwärtsbewegung das Potenzial für einen Ausbruch entstehen.



Das Long-Szenario: Entlade sich das aufgestaute Bewegungspotenzial auf der Oberseite, wäre ein Anstieg an oder gleich über die Volumenspitze bei 14.550 möglich. An dieser hartnäckigen Hürde sei der Index zuletzt gescheitert, sodass hier der Break per Tagesschluss erfolgen sollte. Darüber dürften die Kurse zwischen 14.819 sowie 14.844 erneut ausgebremst werden. Gelinge dort ebenfalls der Break, könnte sich Platz bis an die 15.000er Marke eröffnen, bevor neue Long-Impulse und ein Anstieg bis an die Volumenspitze im Bereich von 15.225/15.250 möglich wären.



Das Short-Szenario: Würden die Kurse wieder nach unten abdrehen, könnte - über das Verlaufstief bei 14.110 hinweg - zügig die runde 14.000er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Da diese von einer Volumenspitze knapp darunter verstärkt werde, drohe (bei Notierungen unter diesem Halt) eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung. Als weitere Unterstützungen kämen dann das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 und das Vor-Corona-Top bei 13.795 infrage, bevor mit einem Test der Volumenspitze bei 13.240/13.200 gerechnet werden müsste. (28.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) tauchte am Freitag schon kurz nach der Eröffnung auf das Tagestief bei 14.247 ab und markierte im Anschluss, nach einen starken Lauf, bei 14.428 das Tageshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Wie schon in den vorangegangenen Sitzungen habe der DAX das Tempo jedoch wieder nicht halten können und habe die zwischenzeitlichen Gewinne bis zur Schlussglocke nahezu vollständig abgegeben. Am Ende seien die Blue Chips mit einem kleinen Plus von 0,2% bei 14.306 aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht habe der Index 0,7% verloren und stecke weiterhin in einer relativ engen Range fest. Die charttechnische Ausgangslage bleibe somit unverändert.