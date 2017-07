Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im frühen Handel einen zweiten Anlauf auf das Cluster aus der 38-Tage-Linie und dem Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.621/581 Punkten) gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Erfolg sei per Saldo aber ausgeblieben. Stattdessen sei zum Tagesschluss hin die wichtige Unterstützungszone aus dem ehemaligen Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte) und den Tiefs von Ende Juni bzw. Anfang Juli (12.319/16 Punkte) wieder in den Fokus geraten, die letztlich noch habe verteidigt werden können. Damit bleibe es bei der Empfehlung, sich entsprechend der skizzierten Marken prozyklisch zu verhalten: Gelinge der Sprung über die genannten Widerstände und werde damit gleichzeitig die jüngste Flaggenformation "bullish" aufgelöst, könne der Blick - analog zu den US-Indices - auf neue Rekordstände gerichtet werden. Dagegen drohe eine größere Korrekturbewegung, sollten die angeführten Haltepunkte unterschritten werden. In diesem Fall würden die Bären am längeren Hebel sitzen und die Kombination aus der unteren Kante der im April verzeichneten Abwärtskurslücke (12.091 Punkte) und der Parallelen (akt. bei 12.072 Punkten) zum o. g. Baissetrend seit Juni angreifen. Da die technischen Indikatoren in Form des Stochastik und des MACD drohen würden, ihre Signallinien nachhaltig nach unten zu unterschreiten, bleibe die negative Variante derzeit das wahrscheinlichere Szenario. (21.07.2017/ac/a/m)