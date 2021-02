Der DAX habe zeitweise nicht nur die Unterstützung bei 13.800 Punkten in Form des Februar-Hochs 2020 durchbrochen, sondern auch die 55-Tage-Linie, die etwas unterhalb von 13.750 Punkten verlaufe, geschnitten. Das Tagestief liege in der Mitte des Gaps, das der Index Anfang Februar aufgerissen habe. Da es nicht ganz bei 13.648 Punkten geschlossen worden sei, bestehe weiter die Gefahr eines erneuten Abwärtsimpuls.



Sollte der DAX unterhalb von 13.858 Punkten aus dem Handel gehen, hätte sich ein sogenanntes "bearish engulfing pattern" gebildet, d.h., der rote Kerzenkörper von heute umschließe den weißen vom Vortag. Dies wäre kein gutes Signal.



Andererseits zeige die ebenso schnelle Gegenbewegung vom Tagestief aus, dass viele Anleger nur auf solche Rücksetzer warten würden und bereit seien, dann einzusteigen. Für einen deutlichen Anstieg über 14.000 Punkte brauche es allerdings neue Impulse. (23.02.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Anleger haben am Dienstagvormittag innerhalb weniger Stunden ein Wechselbad der Gefühle durchlebt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einem freundlichen Start in den Handelstag sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis kurz vor Mittag auf 13.664 Punkte abgesackt. In der Zwischenzeit hätten sich einige Schnäppchenjäger am Markt eingefunden und den deutschen Leitindex damit wieder in Richtung 13.800 verholfen.