Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abendhandel war ruppig und abwärts gerichtet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es seien FDAX Tiefs im gestern avisierten Bereich 15.673/15.660 aufgetreten, dem Ziel, welches gestern schon tagsüber hätte erreicht werden können. Im Haupthandel seien es aber im Tief "nur" 15.674,6 geworden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befinde sich nach wie vor im Aufwärtstrend. Das bleibe so, solange der DAX nicht per Tagesschluss unter 15.500 falle. Der 2. große Verfallstermin für Derivate rücke akut heran, Freitag finde dieser Termin statt. Das könne einige Einflüsse auf den DAX haben.



Kurzfristig: Die letzten drei Tageskerzen würden von Stagnation zeugen, ohne dass der Trend bisher bei 15.500 je in Gefahr gekommen sei. Die DAX-Warnkerzen würden nur nach Tagesschlusskursen über 15.803 aufgehoben. Heute: Der DAX beginne schwach, bei 15.650, nach Schlusskurs 15.710. Unter 15.732/15.750 zeige der Trendpfeil im intra day Bereich heute zunächst abwärts. Kleinere intra day Unterstützungen würden die DAX/ FDAX-Horizontalen 15.638/15.633 darstellen. Auch das Nachttief 15.619 werde durch den Markt gern nochmal angesteuert. (17.06.2021/ac/a/m)

