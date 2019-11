Der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe am Montag höher eröffnet und sei kurzzeitig zum lokalen Widerstand bei 13.265 Punkten gestiegen. Nachdem ein Überwinden nicht möglich gewesen sei, sei ein Rücksetzer gefolgt. Die anfängliche Abwärtsbewegung sei in der Mitte des übergeordneten Konsolidierungsbereichs (13.220 Punkte) gestoppt worden. Sollten die Bären versuchen, den Kurs weiter nach unten zu drücken, könnte der Schlusskurs vom Freitag bei 13.185 Punkten als erste Anlaufstelle dienen.



Vom Handel abhängige Aktien seien am Montagmorgen unter den stärksten DAX-Werten zu finden. Dies sei eine Reaktion auf die Zustimmung Chinas, die Sanktionen für den Diebstahl geistigen Eigentums zu erhöhen. Unternehmen aus der Automobil- und Technologiebranche würden am meisten profitieren.



Der bei Volkswagen für die Produktion verantwortliche Oliver Blume habe gesagt, dass der Automobilhersteller bestrebt sei, die Produktivität bis 2025 um 30% gegenüber dem Niveau von 2018 zu steigern. Blume habe auch gesagt, dass die Produktivität in diesem Jahr in ähnlichem Tempo wie 2018 steigen werde (ca. 6%). VW-Chef Herbert Diess habe in einem weiteren Interview gesagt, dass die Autohersteller die Abhängigkeit von Hybridfahrzeugen auf dem Weg zu elektrischen Antriebssystemen erhöhen würden. Diess habe zudem hinzugefügt, dass Hybridautos noch lange eine Rolle spielen würden, da die Ladeinfrastruktur noch verbessert werden müsse.



BASF habe mit dem Bau einer Produktionsanlage in China begonnen - der drittgrößte Produktionsstandort des Unternehmens. Der Chemiekonzern erhoffe sich, dass die hohe Nachfrage aus der südchinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn-, Elektroauto-, Elektronik- und Schuhindustrie gedeckt werden könne. (25.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten sind am Montagmorgen Gewinne zu beobachten, da die Anleger auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China hoffen, so die Experten von XTB.Aktien aus Italien und Spanien seien die größten Outperformer, während Aktien aus Russland am meisten zurückbleiben würden. Erwähnenswert seien die heute veröffentlichten ifo-Indices für November: Der Geschäftsklimaindex sei wie erwartet von 94,7 auf 95 Punkte gestiegen, der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage von 97,8 auf 97,9 Punkte, während sich der Geschäftserwartungsindex von 91,5 auf 92,1 Punkte verbessert habe.