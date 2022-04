Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich nach einigen verlustreichen Tagen nur kurzzeitig erholen können, so die Analysten der Helaba.Die zum Teil guten Quartalszahlen hätten die Sorgen wegen der Corona-Restriktionen in China und wegen der fehlenden Entspannungssignale im Ukraine-Krieg nicht verdrängen können. Die Verunsicherung insbesondere wegen der Energieversorgung aus Russland halte an und so sollten Erholungen als Korrektur eines intakten Abwärtstrends verstanden werden. Negativ hervorzuheben sei zudem, dass der DAX die Unterstützungen im Bereich 13.860/13.910 unterschritten habe. Damit sei das Verlustrisiko erhöht und die nächsten Unterstützungen seien nun bei 13.570 und folgend erst bei 13.200 Punkten zu finden. (27.04.2022/ac/a/m)