In Sachen Brexit würden heute die Gespräche in Brüssel fortgesetzt. Wie zu hören gewesen sei, verlange die EU bis zum kommenden Freitag einen Durchbruch. Dies sei notwendig, um Rechtsicherheit mit Blick auf den 31. Oktober zu haben. EU-Vertreter hätten sich aber auch für eine neuerliche Fristverlängerung offen gezeigt, sofern Boris Johnson eine Verlängerung beantragen sollte. Boris Johnson schließe wiederum jeden Brexit-Aufschub aus.



Mit der Erholungsbewegung des DAX am Freitag sei es dem Index gelungen, den 144er Tenkan (11.961), die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke und ein Fibonacci-Level (11.990) zu überwinden. Zudem sei auch der 200-Tage-EMA (11.991) wieder in den Fokus gerückt. Mit Blick auf letztgenannten sei es damit zunächst gelungen, einen zweiten darunter liegenden Schlusskurs zu vermeiden. Ein solcher würde das bereits ausgelöste Short-Signal bestätigen. Bezogen auf die 55- und 100-Tagelinie liege die geforderte Konstellation allerdings vor. Gleiches gelte für den Rutsch unter eine Gann-Linie. Insofern seien aus technischer Sicht aktuell die Risiken höher als die gegenüberstehenden Chancen zu gewichten. Diese These werde auch vom langfristigen MACD unterstützt, da dieser am Freitag unter die Nulllinie abgerutscht sei. Ohnehin habe der Indikator bereits seit dem 13. September eine fallende Tendenz aufgewiesen.



Auch das strukturelle Bild bei den DAX-Werten sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei lediglich drei Titeln sei der DMI positiv. Nur sieben seien auf tertiärer Basis aufwärtsgerichtet, während bei weniger als der Hälfte (14) der mittelfristige Trend nach oben zeige. Unterstützungen für den DAX seien bei 11.961, 11.938, 11.895, 11.867, 11.818 und insbesondere in Form der 200-Tagelinie bei 11.797 Punkten zu finden. (07.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang es am Freitag, sich von den Vortagesverlusten zu erholen, so die Analysten der Helaba.Dazu habe auch der relativ robuste US-Arbeitsmarkt beigetragen. Insgesamt würden jedoch verschiedene Faktoren weiterhin für Unsicherheit sorgen. Allen voran sei der Handelsstreit zwischen den USA und China zu nennen. Am kommenden Donnerstag und Freitag würden die Gespräche zwischen beiden Ländern fortgesetzt. Die Hoffnungen, auch nur auf eine kleine Lösung, sollten nicht zu hoch aufgehängt werden. Darüber hinaus würden auch verstärkt die von den USA gegen die EU verhängten Zölle eine Rolle spielen. Neben Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) werde insbesondere auch die Landwirtschaft betroffen sein. Deutschland versuche indes eine weitere Eskalation des Konflikts mit den USA zu verhindern. Beide Seiten hätten zudem betont, gesprächsbereit zu sein.