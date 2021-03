Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg seit Montag in seiner Hauptantriebswelle von 13.860 unerbittlich weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es gebe keinerlei Pause. Auch der DAX Wochen-Pivot R3 14.452 und der DAX FUTURE Wochen-Pivot R3 bei 14.562 sei durchhandelt worden, die logischen oberen Extrempunkte der Woche.



Weitere obere DAX-Ziele würden sich mit measuring- und extension-Methoden bestimmen lassen bei 14.664 und 14.735 sowie 15.125. Dafür müsse aber alles passen. Da der DAX und FDAX überkauft sei (4. Tag außerhalb der Bollinger Bänder des Tageskerzencharts), könnte freilich jederzeit ein Pullback bis 14.775 und vor allem ca. 14.300 einsetzen, aus jeder x-beliebigen Lage heraus. Ob daraus tatsächlich eine Pullbackphase entstehen könne, bleibe abzuwarten. Das hänge in großen Anteilen auch vom Sentiment der "Privaten" und von der VDAX Entwicklung an der Unterstützung bei 21,0% ab. (11.03.2021/ac/a/m)



