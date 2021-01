Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte am Freitag bis 13.806 oder 13.703 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe sehr gut geklappt. Der DAX sollte am Montag von 13.706,6 bis 13.800 + 13.820 steigen. Das habe ebenfalls geklappt.



Die Konsolidierung von 14.132 habe Freitag zwei gleichlange Abwärtsstandbeine aufgewiesen (2. Standbein mit Tief 13.703 per "a=c" 100% measuring-Ausrechnung), so dass sich die DAX-Käufer jederzeit wieder melden könnten. Und nun seien sie da! Der FDAX handle am Abwärtstrend (13.945) und habe sein Chartbild durch Anstiege über EMA200, KIJUN und Wolke des Stundenkerzencharts schon verbessert. Der DAX habe seinen Abwärtstrend in der 1. Stunde bei ca. 13.965 vorzuweisen. EMA200, KIJUN und Wolke würden den FDAX heute abstützen. (19.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >