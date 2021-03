Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hinter dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liegt erneut eine erfolgreiche Handelswoche - inklusive eines neuen Allzeithochs (14.804 Punkte) sowie eines Wochenzuwachses von 0,8%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Weshalb würden sie letzteres explizit betonen? Vor Wochenfrist hätten sie aufgrund der starken Vorwochenentwicklung einen sog. Momentumimpuls diskutiert, der weitere Anschlussgewinne begünstigen sollte. Der Markenkern der Technische Analyse - "Stärke zieht weitere Stärke nach sich" - sei somit ein weiteres Mal bestätigt worden. Abseits dieser Rückspiegelbetrachtung würden sie heute einen Blick auf den DAX in USD wagen. Der etwas ungewöhnliche Blick auf die deutschen Standardwerte zeige die charttechnische Situation, wie sie sich aus Sicht eines US-Investors darstelle. Nachdem im Frühjahr vergangenen Jahres letztlich der Basisaufwärtstrend seit den 1980er-Jahren (akt. bei 12.004 Punkten) bestätigt worden sei, sei auch hier zuletzt ein neues Allzeithoch (17.649 Punkte) gelungen. Zuvor habe der DAX auf US-Dollar-Basis drei Monate mit dem alten Rekordhoch vom Januar 2018 (16.887 Punkte) gerungen. Der Vorstoß in "uncharted territory" sorge aus Sicht von US-Investoren für ein prozyklisches Investmentkaufsignal und liefere damit auch heimischen Anlegern ein unterstützendes Argument. (22.03.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >