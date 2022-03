Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Erholungshoch vom Vortag bei 14.082 Punkten konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht mehr ganz erreichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Stattdessen sei die Volatilität zurück, denn die deutschen Standardwerte hätten schon wieder eine Hoch-Tief-Spanne von 400 Punkten verkraften müssen. Per saldo vollziehe das Aktienbarometer aktuell eine Gratwanderung. Auf der Habenseite könnten Anlegerinnen und Anleger das jüngste MACD-Kaufsignal verbuchen, welches sich gestern verfestigt habe. Kritisch sei dagegen, dass der DAX® die Haltezone aus der 50%-Korrektur des Hausseimpulses seit Herbst 2020 (13.870 Punkte), dem Tief von Ende Februar (13.807 Punkte) sowie dem Vor-Corona-Hoch (13.795 Punkte) bereits wieder einer Belastungsprobe unterzogen habe. Aufgrund der Vorgaben dürfte sich heute zunächst das positive Schnittmuster seitens des Trendfolgers durchsetzen, so dass die Parallele zum Abwärtstrend seit Anfang Januar (akt. bei 14.077 Punkten) in den Mittelpunkt rücke. Eine Rückkehr in diesen Trendkanal würde die Erholungsambitionen der Bullen zusätzlich unterstreichen. Die verbliebene Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) definiere dann die nächste Widerstandszone. (16.03.2022/ac/a/m)



