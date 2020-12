XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DAX Tops 2020: RWE mit Plus von 23,6% seit Jahresbeginn - AktiennewsIn Topform zeigte sich auch RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Versorgers habe bis dato um knapp 24 Prozent angezogen. Kein Wunder: Wirtschaftlich laufe es rund. Dank Zuwächsen in der Stromerzeugung habe RWE sein bereinigtes Ergebnis in den ersten neun Monaten um 200 Mio. auf 2,2 Mrd. Euro verbessert. Das EBIT sei sogar noch stärker gewachsen. Über eine Kapitalerhöhung im November habe sich der Konzern zudem frisches Geld besorgt, um den Kapazitätsausbau im Bereich alternative Energien voranzutreiben und den Anteil der Stromproduktion etwa mit Wind und Sonne schneller zu erhöhen. Damit treffe der Energieversorger nicht nur den Nerv der Zeit, sondern offenbar auch den der Anleger. Denn die Sorge vor einer Gewinnverwässerung hat sich schnell in Luft aufgelöst, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,07 EUR +0,74% (17.12.2020, 12:24)