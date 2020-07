Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend ist tot, es lebe der Aufwärtstrend! Wenngleich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenausklang die mittelfristige Aufwärtstrendlinie wie befürchtet nicht mehr behaupten konnte, zogen die Bären daraus keine Vorteile, so dass die Lage tendenziell bullisch bleibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das zeige sich an einer Intraday-Rally um mehr als 200 Punkte, auch aber an einer, allerdings nicht ganz idealtypischen, Bullish-Engulfing-Pattern Formation im Kerzenchart auf Tagesbasis. Damit das Kaufsignal den Kriterien wirklich entsprochen hätte, wäre ein Tagesschlusskurs über der Eröffnung vom Donnerstag notwendig gewesen, es hätten also sieben Pünktchen gefehlt. Immerhin habe es zu einem Wochenplus von 0,8 Prozent gereicht. Und auch für die Freunde von Aufwärtstrends habe der Freitag etwas zu bieten gehabt, denn mit dem Ein-Wochen-Tief bei 12.416 Punkten sei ein neuer, in diesem Fall kurzfristiger etabliert worden, der ferner durch die Tagestiefs vom 15. sowie 25. Juni definiert werde. Damit laute die Agenda für die neue Woche, den Angriff auf den Haupt-Widerstand 12.913/13.000 Zähler zu lancieren. Komme es zum Bruch des vierwöchigen Aufwärtstrends, stehe wohl ein Test der Doppelunterstützung aus 38- und 200-Tage-Linie im 12.160er-Bereich an. (13.07.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >