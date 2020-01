Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die marktbeherrschende Stellung des Coronavirus hat sich auch während des Handels am Dienstag etwas abgeschwächt, berichten die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten durch das medial sehr präsente Coronavirus andere Entwicklungen gedroht, übersehen zu werden. So hätten sich hierzulande laut Angaben des Robert Koch Instituts seit Oktober 2019 mehr als 13.000 Menschen mit Influenzaviren infiziert, bereits vor einigen Tagen seien 32 Todesfälle gemeldet worden. Heute werde der DAX mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten. In den USA würden weiteren Geschäftsberichte präsentiert.Mit einem Tagestief bei 13.163 Zählern sei der DAX gestern einem Support-Cluster bei 13.160/13.156 Zählern sehr nahe gekommen. Die im Anschluss vollzogene, relativ dynamische Aufwärtsreaktion habe dessen Bedeutung eindrucksvoll unterstrichen. Damit sei auch ein zweiter, unterhalb des für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagedurchschnitts (13.274) vermieden worden. Entsprechend fehle die Bestätigung für einen Richtungswechsel auf dieser Zeitebene weiterhin. Sollte diese in Kürze jedoch erfolgen, hätte dies auch Auswirkungen auf die charttechnische Beurteilung des längerfristigen Bildes. Insbesondere im Kontext mit dem Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus und der auf die vergangene Woche entfallenen 127,2%-Fibonacci-Time-Extension. An dieser Stelle sei mehrfach auf diese und die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich in deren Nähe ein neuer richtungweisender Impuls entwickeln könnte, hingewiesen worden. Widerstände auf der Oberseite seien heute bei 13.343, 13.352, 13.379, 13.415 und 13.435 zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 13.274/13.271, 13.215 und 13.203 als Unterstützung wirken. (29.01.2020/ac/a/m)