Ausblick: Der scharfe Rücksetzer unter die 14.000er Marke kurz vor der Schlussglocke habe die zwischenzeitlichen positiven Tendenzen gestern wieder zunichtegemacht. Damit sei die charttechnische Ausgangslage weiterhin als angespannt zu bezeichnen.



Das Long-Szenario: Neben der 14.000er Schwelle und der Volumenspitze bei 13.950/13.925 sei der DAX gestern auch unter das Vor-Corona-Top bei 13.795 zurückgefallen. Damit seien die ersten Widerstände auf der Oberseite bereits identifiziert; erst nach einer Rückkehr über diese Chartmarken (wichtig: per Tagesschluss) könnten die Kurse einen neuen Hochlauf an die Eindämmungslinie bei 14.200 und den hartnäckigen Bremsbereich bei 14.550 initiieren. Gelinge an dieser Volumenspitze der Ausbruch, stünde Raum bis an das Widerstands-Cluster bei 14.819/14.844 zur Verfügung.



Das Short-Szenario: Gehe die Abwärtsbewegung heute in die nächste Runde, müsste zunächst auf den Bereich um 13.600 Punkten geachtet werden, wo gleich zwei Haltelinien eine ausgeprägte Auffangzone bilden würden. Falle der DAX jedoch unter dieses Niveau zurück, dürfte direkt im Anschluss die Volumenspitze im Bereich von 13.225/13.200 ihre Zugkraft entfalten und von den Kursen angesteuert werden. Biete auch diese Unterstützung keinen Halt, könnte ein Test der runden 13.000er Marke in der Folge nicht mehr ausgeschlossen werden. (27.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat seine Talfahrt am gestrigen Dienstag fortgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX zunächst mit grünen Vorzeichen gestartet (Eröffnung bei 14.087) und am Vormittag bis auf das Tageshoch bei 14.113 gestiegen, womit der Re-Break an der vielbeachteten 14.000er Barriere schon vollzogen schien. Am Nachmittag seien die Notierungen aber wieder unter die wichtige Unterstützung zurückgefallen und hätten am Tagestief bei 13.750 aufgeschlagen. Der Rückfall unter die Haltezone sei mit dem Endstand bei 13.756 bestätigt worden, womit der Index erneut 1,2% habe verloren geben müssen. Für den April stehe damit aktuell bereits ein Minus von 4,6% zu Buche.