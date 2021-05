Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist erfolgreich in den Börsenmonat Mai gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuvor sei es allerdings zum einem Test der jüngsten beiden Tiefpunkte bei 15.085/15.072 Punkten gekommen. Hier bestehe eine erste Rückzugszone, deren Unterschreiten eine kleine S-K-S-Formation vervollständigen würde. Interessanterweise habe sich das Aktienbarometer dank des konstruktiven Wochenbeginns wieder bis an die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.230 Punkten) herangetastet. Eine Rückeroberung der angeführten Glättungslinie würde die Hochs zwischen 15.328 und 15.355 Punkten wieder ins Blickfeld rücken. Da andererseits der saisonale Gegenwind zunehme und die US-Märkte - vor allem der Technologiesektor - nicht mehr vollends überzeugen könnten, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt derzeit gleichzeitig ein besonderes Augenmerk auf die Unterseite legen. Neben der o. g. Haltezone bilde beim DAX die Kombination aus der Kurslücke von Ende März (14.890 zu 14.845 Punkten) und dem alten Allzeithoch (14.804 Punkte) einen wichtigen Rückzugsbereich. Bemerkenswert sei noch die Asset Allocation-Umfrage der AAII: Mit 70,29% erreiche die Aktienquote der US-Privatanleger inzwischen ein historisch hohes Niveau. Der Aktienmarkt scheine also in die "Phase der breiten, öffentlichen Beteiligung" eingetreten zu sein. (04.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >