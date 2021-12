Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag zeigt, dass beim DAX die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.410 Punkten) kein Selbstläufer wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Allerdings könne das Aktienbarometer aber auch einige Aspekte auf der Habenseite verbuchen: So würden die hohen Umsätze der letzten Tage dafür sprechen, dass kurzfristig eine "selling climax" stattgefunden habe. In die gleiche Kerbe schlage die Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 15.146 Punkten). Die Schnittmenge der bisher angeführten Argumente lasse sich am ehesten so zusammenfassen: Technische Reaktion ja, aber für eine nachhaltige Erholungsperspektive bedürfe es eines Sprungs über die eingangs angeführte langfristige Glättung.Gelinge dieses Unterfangen, dann stecke die große Abwärtskurslücke vom 26. November bei 15.540/15.865 Punkten das nächste große Anlaufziel ab. In dieses Gap falle mit der 38-Tages-Linie (akt. bei 15.759 Punkten) noch ein weiterer gleitender Durchschnitt. Dagegen würden neben dem angeführten, unteren Bollinger Band auf der Unterseite die verschiedenen Tiefpunkte bei gut 15.000 Punkten die charttechnisch bedeutendsten Rückzugslinien bilden. (03.12.2021/ac/a/m)