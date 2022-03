Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das gestrige Tageshoch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (14.533 Punkte) bestätigt nochmals den Widerstandscharakter der Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses sei ein Sprung über die angeführten Hürden notwendig. Letzteres sei mit der gestrigen Kursentwicklung allerdings unwahrscheinlicher geworden, denn die Kursschwäche im Tagesverlauf lasse ein negatives Kerzenmuster in Form eines "bearish engulfing" entstehen. Deshalb zur Erinnerung auch nochmals der Hinweis auf eine weitere Kurslücke, die eine Schlüsselrolle auf der Unterseite einnehme. Gemeint sei die verbliebene Kurslücke vom 16. März (14.110 zu 13.975 Punkte). Knapp darunter bestehe mit der unteren Begrenzung des Anfang Januar etablierten Abwärtstrendkanals (akt. bei 13.941 Punkten) eine weitere wichtige Unterstützung. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde für ein jähes Ende der dynamischen Aufwärtsreaktion seit dem 7. März sorgen. Das Sentiment habe sich gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) normalisiert. 32,8% Bullen, 31,7% neutral eingestellte Investoren und 35,4% Skeptiker würden fast dem klassischen Drittel-Mix entsprechen. (24.03.2022/ac/a/m)



