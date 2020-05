Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Versuch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), die 11.000er-Marke zu Wochenbeginn zurückzuerobern, schlug gestern fehl, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insgesamt sei der deutsche Leitindex verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Letztlich bleibe das Aktienbarometer auf der Oberseite "gedeckelt" und nach unten hin gut unterstützt. Als wichtige Widerstände würden dabei unverändert ein Fibonacci-Level (11.025 Punkte), das Tief vom August vergangenen Jahres (11.266 Punkte) und die verbliebene Abwärtskurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkte) verdienen. Die vielzitierte Bastion bei rund 10.300 Punkten definiere hingegen weiterhin die entscheidende Schlüsselunterstützung. Hier würden das 38,2%- Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte) mit dem 2018er-Tief (10.279 Punkte) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten zusammenfallen. Mittlerweile werde die Bedeutung dieses "Taktgebers" durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.336 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Innerhalb dieser beiden strategischen Leitplanken dürften die deutschen Standardwerte heute kaum verändert in den Tag starten. Perspektivisch würden das negative Sentiment sowie die Marktbreite unterstützende Faktoren darstellen. (12.05.2020/ac/a/m)

